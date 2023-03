Fiumicino, all'asta gli oggetti smarriti in aeroporto: iPad, orologi e valigie (piene), ecco cosa si può trovare

All’ufficio Oggetti smarriti dell’Aeroporto di Fiumicino si può trovare davvero di tutto: dall’urna cineraria alla sedia a rotelle, dalle stampelle ai sex toys. E ora questi oggetti che nessuno ha reclamato da più di un anno andranno all'asta. Il Tribunale di Roma ha incaricato un istituto di vendite giudiziarie di bandire un’asta telematica. Gli oggetti smarriti saranno in vendita, fino al 23 marzo 2023.

Gli oggetti

Dalle bombole d’ossigeno agli abiti di nozze, passando per un’urna cinenaria. Si stenta a credere che tra portafogli, stampelle e orologi, qualcuno possa dimenticare i resti del “caro estinto” eppure è quanto accaduto all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.

Ora l’urna cineraria fa parte della valanga di oggetti dimenticati che riempiono l’ufficio Oggetti smarriti, un hangar che l’aeroporto ha affittato in un’area commerciale vicino Ponte Galeria.

Nei locali sono raccolti tutti gli oggetti smarriti nello scalo, circa cento al giorno, 50 mila in un anno e mezzo. Si tratta di oggetti trovati e che nessuno è mai tornatio indietro a richiedere.

Come partecipare all’asta

I bagagli messi all'asta sono stati precedentemente aperti per i necessari controlli di sicurezza e quindi richiusi. Gli unici oggetti esclusi dall'asta saranno i generi alimentari.

Per il resto, nei bagagli all'asta si potrebbero trovare accessori, vestiti, telefoni e computer. Ma non mancano nella lista oggetti utili per viaggi e la vita di tutti i giorni come surf, vele, canoe, passeggini e carrozzine.

Non sarà possibile conoscere il contenuto di ogni singola valigia in anticipo: il bagaglio è all’asta con tutto il suo contenuto, al buio. Tra gli oggetti in vendita c’è infatti un lotto di 12 valigie ancora chiuse di cui non si conosce il contenuto: l’asta parte da 30 euro. La vendita degli oggetti smarriti a Fiumicino è affidata all’Istituto di Vendite Giudiziarie dei Tribunali di Roma e Tivoli. L’asta è telematica e disponibile fino al 23 marzo all’indirizzo https://ivgroma.fallcoaste.it.