Panico a Fregene, furgone contro il cancello dello stabilimento Blanco: «Non avevano fatto entrare il figlio»

Un, fino a tentare di sfondare il cancello di uno stabilimento-discoteca sul litorale laziale: un episodio choc, con le modalità già viste per tanti attentati, ma stavolta il terrorismo, per fortuna, non c’entra. È avvenuto a, allo stabilimento ‘Blanco-La Vela’ sul lungomare di Levante: nella notte tra domenica e lunedì, intorno all’una, un cinquantenne ambulante si è scagliato contro la cancellata.La polizia lo ha fermato e denunciato: i feriti sono due, uno dei quali è un ragazzo di 26 anni ricoverato per trauma cranico e ferite a braccia e gambe, non in pericolo di vita. Secondo i primi accertamenti, l’ambulante si sarebbe lanciato a tutto gas contro l’entrata dello stabilimentoNon è ancora chiaro se ci fossero precedenti tra gli stessi gestori e l’ambulante che giustifichino la reazione spropositata dell’uomo: dietro il cancello c’erano parecchi ragazzi, e la paura tra loro è stata tanta. Secondo alcune testimonianze ancora non confermate, il cinquantenne: subito fermato dalla polizia, rischia un’accusa per lesioni o addirittura per tentato omicidio.