Ferragosto, Estate romana no-stop tra cinema e teatro

Estate romana no stop anche a Ferragosto, tra musica danza e teatro. Ad animare le strade del Borgo medievale di Ostia Antica, per esempio, c'è “ Ferragostia Antica ” in programma dal 13 al 16 agosto. Una festa che alterna performance urbane e momenti culturali gratuiti dedicati a tutta la famiglia. Per il 14 agosto è prevista, invece, la visita guidata performativa “ Donne senza tempo ” al Borgo di Ostia Antica (alle 10.30, 16.00, 17.30). La visita è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria. Il 15 agosto le strade del Borgo saranno animate da performance urbane site specific che coinvolgeranno i presenti con musica, teatro e arti circensi. A partire dalle 20 a coinvolgere il pubblico saranno l'energia dei Camillo Cromo Marchin' Band e il bizzarro duo clown Eccentrici Dadarò con l'esibizione 'Vote for'. Alle 22 atteso lo spettacolo l'Ora del Thè portato in scena da Le Lapille.

A Villa Borghese in programma, “ Nella città dell'inferno ” di Renato Castellani, “ In the mood for love ” di Wong Kar-Wai, “ Questione di cuore ” di Francesca Archibugi e tanti altri film. Tutte le proiezioni hanno inizio alle ore 21.

All'interno di Villa Lazzaroni sull' Appia Nuova, prosegue la rassegna estiva dell'arena cinematografica Parco del cinema. L'isola Tiberina si illumina ogni sera con le luci dei proiettori della manifestazione L'isola di Roma. Sui tre schermi allestiti dall'Associazione Culturale Amici di Trastevere, si alternano nel periodo compreso tra il 10 e il 23 agosto le proiezioni di numerose pellicole. Da non perdere Mariangela! di Fabrizio Corallo, La forma dell'acqua di Guillermo Del Toro, La La Land di Damien Chazelle, Ammore e malavita dei Manetti Bros, Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino.

Domenica 12 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:51



© RIPRODUZIONE RISERVATA