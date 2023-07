Roma, spettacoli, arte e libri nell’estate capitolina in scena al Giardino botanico dell’acqua Paola del Gianicolo. Ecco il programma

Come tutte le estati l’associazione culturale Il Posto delle Fragole (vincitrice del bando municipale Tempo d’estate, grazie alla concessione della Sovrintenza Comunale che gestisce la struttura, ndr) propone il suo programma estivo di eventi culturali fatto di spettacoli di arte libri e laboratori teatrali sotto la direzione artistica di Gabriele Manili. La proposta permette di tenere aperto lo spazio dei Giardini, normalmente chiusi al pubblico, dalla mattina alla sera, con una serie di eventi dove si parlerà dallo yoga alla cultura di impresa, di poesia e teatro e soprattutto di libri. Ci saranno conferenze e osservazioni delle stelle con il Virtual Telescope Project con il responsabile della missione per l’Agenzia Spaziale Italiana Simone Pirrotta si ripercorreranno le tappe principali di quella storica impresa spaziale del settembre del 2022 in collaborazione con la NASA nell’ambito della missione DART e che ha visto per la prima volta l’umanità modificare lo stato orbitale di un corpo celeste, in particolare deviando la traiettoria di un asteroide (sebbene non pericoloso per la Terra). Spazio anche per i più piccoli e le loro famiglie con il laboratorio teatrale “Merenda a Teatro” che ogni giorno tratterà una lezione diversa come espressività corporea, giochi d’immaginazione e tutto quello che si può inventare con la creatività. E, alla fine della lezione, merenda bio ai giovani partecipanti e, mentre i piccoli giocano, una tazza di infuso per le loro mamme da sorseggiare sulla terrazza più bella di Roma. Ampio spazio è dato anche ai temi e alle attività sociali con un laboratorio teatrale integrato che coinvolgerà utenti neurotipici e neurodiversi e quattro serate di conferenza sulla legalità in collaborazione con l’associazione Abili Oltre, che da anni si occupa di ragazzi autistici. «Per settembre – ha spiegato l’assessore Ghia - siamo a lavoro per chiudere la programmazione, anche, con una serata dedicata al Premio Strega e all’editoria in genere, in collaborazione con la Fondazione Bellonci. Vi consiglio quindi, di rimanere sintonizzati con noi». Per informazioni e prenotazioni contattare il 328 6692116, gmanili@hotmail.com, www.ilpostodellefragoletetatro.it

Ecco il programma

MARTEDÌ 18 LUGLIO

0RE 19.30 – VIZI (molti) e VIRTÙ (poche) Presentazione libro di Giovanni Antonucci

ORE 21.00 – A SPASSO NEL COSMO Conferenza Osservazione del cielo profondo con il Virtual Telescope Project”

Un viaggio nelle profondità del cielo, una osservazione “in diretta” realizzata grazie agli strumenti tecnologici del Virtual Telescope Project.

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO

0RE 18.30 - YOGA

ORE 21.00 – CONVERSAZIONI SUL CORAGGIO E LA BELLEZZA Una serata dedicata alla figura di Paolo Borsellino. Nell’anniversario della morte

GIOVEDÌ 20 LUGLIO

0RE 9.15 - YOGA

Il Kundalini Yoga è una scienza millenaria che utilizza un insieme di esercizi dinamici, di posture, di tecniche di controllo del respiro, di meditazione e di rilassamento per armonizzare corpo, mente e spirito e raggiungere uno stato di benessere fisico e mentale. Al termine della lezione degusteremo insieme tisane e biscotti bio. Lezione a cura di Shabad Kaur (Simona Esposito).

ORE 18.30 – VOCI FRA I VICOLI - Laboratorio teatrale

ORE 21.00 – AH... SAPERLO, SAPERLO Spettacolo

La storia (mica tanto inventata...) di cinque allieve di laboratorio. Lo spettacolo finale è previsto fra tre giorni ma... il loro maestro scompare!

Fra crisi di panico, attacchi d’ansia e soluzioni drastiche si attrezzeranno a per portare comunque in scena il loro spettacolo. Perché, comunque, the show must go on!

E se, poi, il palco è quello del Fontanone...

VENERDÌ 21 LUGLIO



0RE 18.30 – MERENDA A TEATRO – Laboratorio teatrale dedicato ai bambini.

ORE 21.00 – E state a Roma Conferenza artistica

Roma, la grande bellezza, Roma vacanze romane, Roma la scenografia delle sere d’estate. Ma da quando la città ha cambiato la propria immagine di diva del Grand Tour a vantaggio di quella da cartolina, formosa, elegante e sensuale, del cinema e dell’intrattenimento?

In questa conferenza faremo un viaggio nella Roma di Nathan fino a quella di Argan, scoprendo immagini, storie e racconti delle tante estati romane.

LUNEDÌ 24 LUGLIO

0RE 9.15 - YOGA

0RE 21.00 – LICIACube e il giorno in cui deviammo un asteroide Conferenza

MARTEDÌ 25 LUGLIO



ORE 18.30 – VOCI FRA I VICOLI - Laboratorio teatrale

Riapre il “palco sopra Roma”, ovvero il luogo più suggestivo per fare e insegnare teatro.

ORE 21.00 – LA GRAFOLOGIA Conferenza

Cosa è la grafologia? Cosa permette di capire, dell’animo umano, l’analisi della scrittura? Come può essere applicata in

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO

ORE 21.00 – TI RACCONTO LA MUSICA Conferenza musicale

La Storia della musica raccontata in modo divertente e appassionante: dall’Anno Mille ad oggi,

GIOVEDI’ 27 LUGLIO

ORE 18.30 – VOCI FRA I VICOLI - Laboratorio teatrale Riapre il “palco sopra Roma”, ovvero il luogo più suggestivo per fare e insegnare teatro.

ORE 21.00 – I NAZISTI E LE OPERE TRAFUGATE Conferenza artistica

VENERDÌ 28 LUGLIO



0RE 18.30 – MERENDA A TEATRO – Laboratorio teatrale dedicato ai bambini.

Vieni a fare merenda con noi!

Ogni giorno una lezione diversa: teatro, espressività corporea, giochi d’immaginazione e tutto quello che si può inventare con la creatività.

Trasformeremo i Giardini dell’acqua Paola in una sala laboratoriale, aperta a tutti, in una sorta di centro di aggregazione tetarale, aperto ai bambini di tutte le età e alle loro famiglie. E, alla fine della lezione, merenda bio ai giovani partecipanti e, meNtre i piccoli giocano, una tazza di infuso per le loro mamme da sorseggiare sulla terrazza più bella di Roma.

PARTECIPAZIONE LIBERA – Consumazione euro 8

0RE 21.00 – CAMPIONE D’INCASSI Teatro - Canzone

Se è vero che “Uno su mille ce la fa” questo spettacolo parla di tutti gli altri novecentonovantanove che non riescono a raggiungere il successo della ribalta ma, nonostante questo, continuano a lottare per la propria Arte.

SABATO 29 LUGLIO

0RE 21.00 – MAGNANIMA Teatro e live panting

Magnanima è un incontro culturale, un omaggio ad Anna Magnani raccontando recitando la sua vita: la prima attrice straniera salita sul palcoscenico del Teatro Pantages di Hollywood per ritirare l’Oscar per La rosa tatuata di Daniel Mann.