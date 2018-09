Roma, «Correte c'è un uomo armato»: panico all'Esquilino. Avvistato da più passanti un giovane con una pistola

Panico fra i passanti, ieri sera, in centro, per un giovane che camminava impugnando una pistola su via Merulana. Sono arrivate diverse segnalazioni ai centralini di soccorso. Le forze dell'ordine, con il giubbotto antiproiettile e armi in pugno, sono subito convogliate sulla strada dell'Esquilino, poco distante il teatro Brancaccio. Ma, l'individuo sarebbe riuscito a fuggire salendo su un'auto grigia e facendo così perdere le tracce.



Gli investigatori prendono con le pinze la notizia. Potrebbe, dicono, essersi trattato di un ragazzo con una pistola giocattolo. Ma il mistero rimane considerato che l'individuo non è stato identificato. "Era un ragazzo, - commenta una testimone - aveva i pantaloncini corti ed i capelli biondi e aveva una pistola. Confesso che ho avuto paura". Come la donna sono stati diversi testimoni del fatto. Indaga la polizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA