Roma: all'Esquilino i rami sparsi sui marciapiedi limitano il passaggio, l'appello dei residenti: «Così è difficile rientrare a casa»

Rami ingombranti e cumuli di foglie rendono difficile il passaggio su diversi marciapiedi nelle vie dell'Esquilino. Diversi rami sarebbero caduti a causa del maltempo ormai da giorni, è per questo che i residenti sono sconcertati e non capiscono come mai nessuno si occupi di eliminare il disagio. Maria abita in via Machiavelli, dove un tratto del marciapiede vicino casa sua è quasi impraticabile. «Qualche giorno fa hai tirato un forte vento, un albero vicino al mio portone è caduto ma nessuno si è occupato di portarlo via. L'area intorno ai rami caduti è stata recintata con i sigilli ma nessuno ha sgombrato il marciapiede».

A detta di alcuni residenti sarebbero venuti anche i vigili urbani, la speranza degli abitanti era che si occupassero di liberare il marciapiede ma così non è stato. «Col passare dei giorni la situazione anziché migliorare sembra essere peggiorata infatti una macchina di quelle a noleggio, è stata parcheggiata proprio vicino i rami caduti spostandoli e rendendo ancora più difficoltoso il passaggio.

Di conseguenza il rischio di cadere e farsi male aumenta». Oltre ad essere un pericolo, i rami accatastati nei marciapiedi rappresenterebbero anche un ulteriore covo di rifiuti. «Un altro problema è che molte persone ignoranti gettano fazzoletti, bottiglie, cartacce e rifiuti vari tra i rami a terra, rendendo il quartiere ancora più indecoroso. Il disagio purtroppo, nel nostro quartiere è tanto, ci sentiamo abbandonati. I rifiuti già si accumulano nei pressi dei secchioni perché la maggior parte delle volte sono pieni. Molti malviventi inoltre gettano cibo e immondizia a terra con noncuranza. Ormai il Natale è alle porte, in un periodo come questo avrei voluto respirare un'aria festosa».

La speranza dei residenti è che le vie in cui sono caduti i rami a causa del maltempo, vengano sgombrate quanto prima. Sicuramente in vista del Natale, sarebbe bello sarebbe vedere i rami addobbati piuttosto che spezzati a terra.