Incendio all'Esquilino, a fuoco negozio bici elettriche: fumo e boati, paura nel quartiere

Le fiamme nel negozio di bici elettriche sono divampate questa mattina all'alba: decine le richieste d'intervento dei residenti di via Principe Amedeo, all'Esquilino, spaventati dal fumo e dai boati. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco che hanno impiegato diversi minuti per domare il fuoco.

Principio d'incendio in uno scantinato, intervengono i vigili del fuoco

Incendio all'Esquilino

E' stato necessario anche l'intervento degli agenti della polizia Locale del I gruppo. I vigili hanno disposto la chiusura della strada per consentire ai pompieri di procedere con la messa in sicurezza. Una volta spente le fiamme, è stato eseguito un primo sopralluogo per accertare le cause dell'incendio. Al momento non si esclude nessuna ipotesi. Nelle prossime ore verrano eseguiti ulteriori accertamenti e le perizie tecinche per risalire alle cause.