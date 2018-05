Rifiuti a Roma, il Codacons: «Eurostat certifica l'inefficienza della città»

«Eurostat certifica in modo ufficiale ciò che è sotto gli occhi di tutti e che il Codacons denuncia da anni: a Roma la raccolta rifiuti non funziona e i cittadini sono costretti a subire la sporcizia di strade e marciapiedi, specie nelle periferie sempre più abbandonate». E' quanto afferma il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, commentando le rilevazioni Eurostat sull'indice di soddisfazione sulla pulizia della città. «Ciò avviene - aggiunge Rienzi - nonostante i cittadini della Capitale siano soggetti ad una tariffa rifiuti più elevata delle altre città italiane: per tale motivo invitiamo gli utenti a ribellarsi, chiedendo la riduzione della bolletta Tari».

Nello specifico il Codacons ricorda ai cittadini romani che sul sito dell'associazione (www.codacons.it) è pubblicato il modulo attraverso il quale è possibile chiedere al Comune di Roma e all'Ama uno sconto dell'80% sulla tariffa rifiuti in presenza di disservizi nella raccolta della spazzatura, come previsto dalla normativa vigente. «Invitiamo gli utenti a documentare attraverso foto e video la mancata raccolta dei rifiuti nel proprio quartiere, e ad attivarsi per far valere i propri diritti scaricando dal nostro sito il modulo per la riduzione della Tari», conclude Rienzi.

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:11



