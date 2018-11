Emanuela Orlandi, si lavora sulla datazione delle ossa trovate nella Nunziatura: in corso l'esame del carbonio 14

Le ossa ritrovate alla Nunziatura apostolica verranno analizzate anche con il metodo del carbonio 14. L'accertamento è stato avviato ed è finalizzato a stabilirne la datazione. Gli esami servono a individuare l'isotopo del carbonio e potrebbero consentire di stabilire l'epoca a cui appartengono le ossa. Per avere gli esiti degli accertamenti in corso potrebbero volerci ancora due settimane. Si attende anche l'esito degli esami del Dna.



Le ossa sono state trovate nella dependance al civico 27 di via Po alla fine di ottobre, nascoste nel pavimento dello scantinato, coperto di cemento e calcinacci. Un ritrovamento choc che ha riacceso i riflettori su un caso che, più di trentacinque anni fa, ha sconvolto la Capitale: la scomparsa di Emanuela Orlandi. La Procura di Roma, intervenuta su richiesta della Santa Sede, ha subito aperto un fascicolo per omicidio.