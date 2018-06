Roma, la morte di Elena Aubry senza pace, i pm sconfessano i vigili: «Serve una nuova perizia»

di Marco Carta e Alessia Marani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Una consulenza tecnica per verificare le condizioni dell'asfalto della via Ostiense, all'altezza del Cineland, nel tratto di strada in cui lo scorso 6 maggio è deceduta Elena Aubry. Sarà incaricato dal pm Laura Condemi, nei prossimi giorni, un ingegnere che dovrà passare al setaccio la strada, verificando la presenza di avvallamenti, radici, buche, ma anche la conformazione degli strati dell'asfalto, con la speranza di ricostruire una volta per tutte la dinamica del sinistro. In particolare gli inquirenti...