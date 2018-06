Roma, un morto ogni due giorni sulle strade della vergogna

di Alessia Marani

ROMA Una roulette russa. Quando esci di casa e ti immetti sulle strade di Roma, fai il segno della croce. Specie se sei in sella a una moto o a uno scooter. Perché buche, radici e l’asfalto sgretolato sono in agguato. E può andarti anche peggio: in una giornata di vento o di pioggia, dovrai evitare voragini e i rami che si schiantano al suolo. Sono 83 le vittime di incidenti stradali nella Capitale dall’inizio dell’anno, di cui la metà motociclisti, con un incremento del +18,5% rispetto ai primi 6 mesi...