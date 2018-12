Tor Bella, un progetto per le donne in difficoltà

In occasione della festa dell'Immacolata concezione l'associazione Medicina solidale lancia – presso la sua sede di Via Aspertini a Tor Bella Monaca – il progetto “Donna al centro” grazie al quale verrà realizzato un vero e proprio centro di ascolto e sostegno per le donne fragili e in situazioni di disagio.



In attesa che le vicende burocratiche legate alla sede di via Aspertini si risolvano, l’associazione ha deciso di tenere aperto il centro solo per iniziative dedicate alle donne per trasformarlo in un luogo di incontro, riflessione, mutuo aiuto e di sostegno alla genitorialità. Prima di Natale verrà inviata una lettera alla Sindaca raggi per invitarla ad inaugurare questo nuovo servizio per le donne romane. © RIPRODUZIONE RISERVATA