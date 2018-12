Discoteche, vertice in Questura: stretta su biglietti e controlli

Sale l'allerta concerti, specie per gli eventi che attirano i giovanissimi. Da oggi capo di gabinetto e Questore metteranno a punto le misure di sicurezza per un altro concerto alle porte e in programma all'Eur, all'Atlantico, mercoledì 12 dicembre, ore 21 (apertura dei cancelli alle 19.30): a esibirsi, un noto idolo degli adolescenti; sempre all'Atlantico, il 14 dicembre, è in programma un altro evento attira giovani e non solo, l'appuntamento è con i Maneskin. Dopo la tragedia avvenuta in una discoteca di Corinaldo, dove hanno perso la vita cinque giovanissimi e una mamma in attesa che iniziasse il concerto di Sfera Ebbasta e in vista dei numerosi tour in programma, nonché dell'allerta Capodanno, in Questura è previsto un vertice, alla vigilia dell'evento previsto al'Eur in via dell'Oceano Atlantico e per il quale sono pressoché esauriti i biglietti.

I carabinieri della compagnia Roma Eur, guidati dal capitano Marco De Chirico, sono già pronti. «La nostra attenzione nei confronti degli eventi che si svolgono all'Atlantico e al Palalottomatica è già molto alta per l'allerta terrorismo. Prevede filtraggio all'ingresso con metal detector, naturalmente bottigliette, stecche per selfie, spray urticanti, qualunque oggetto può rappresentare uno strumento di offesa viene sequestrato». Forze in campo per Emis Killa? «In base a quel che stabilirà la Questura le forze dell'ordine disporranno i servizi». Eur sorvegliato speciale, perché sarà teatro anche del Cosmo Festival in programma a Capodanno: l'evento dedicato alla musica techno e che chiama a raccolta i maggiori dj di fama mondiale si svolgerà in quattro sedi diverse: Salone delle Fontane, Spazio 900, Room 26 e Plusroom.

IL PROTOCOLLO

L'Eur, il quartiere della movida che, dopo i diversi episodi di sangue e violenza che si sono verificati nei pressi delle sue discoteche, ha cambiato rotta grazie a un protocollo sottoscritto tra gestori dei locali e Questura. La sicurezza nelle discoteche è aumentata, i reati diminuiti grazie a telecamere, illuminazione e filo diretto con la polizia. Da oggi si riparte, un lavoro di concerto che sicuramente porterà a controlli più serrati, come già sta avvenendo in altre città proprio all'indomani di quanto accaduto a Corinaldo.

Gli artisti in questi giorni sui social hanno espresso dolore per quanto avvenuto e invitato i fan a evitare bravate. Ma una stretta su locali e spazi dove si concentrano migliaia di persone è urgente: vuol dire anche controllare davvero il numero di biglietti venduti in base alla capienza delle discoteche. Una giungla che ha già causato altre vittime.

Necessari controlli maggiori anche alla luce del fatto che 4 persone su 10 hanno già assunto alcol prima di entrare in una discoteca, oltre una su 10 è sotto l'effetto di stupefacenti. Sono alcuni dei risultati della ricerca #moVita, realizzata tra febbraio e settembre 2018 nell'ambito del protocollo d'intesa sulla Movida romana siglato dalla Questura con i gestori dei principali locali dell'Eur.



