Corinaldo, uno dei borghi più belli d'Italia, a luglio ospita il Festival di Danza Urbana

Mercoledì 5 Luglio 2023, 11:34

Il 7 e l'8 luglio Corinaldo, provincia di Ancona, uno dei borghi più belli d'Italia, cambia volto e diventa scenario di contaminazioni urbane fra danza, musica, suoni e colori: l'appuntamento annuale con il Festival di Danza Urbana è ormai una tradizione e dopo nove anni il borgo è ancora protagonista di questa due giorni di arte e intrattenimento. C'è infatti un forte legame fra la città e il Festival: la danza contemporanea mette al centro delle rappresentazioni gli scorci del borgo che fanno parte della vita quotidiana di chi lo vive. “Con il Festival di Danza Urbana prosegue il progetto di Archeodanza che qui a Corinaldo ha visto la sua genesi e che nel borgo trova la sua sede naturale, in un racconto danzato di architetture senza tempo e linguaggi contemporanei della danza, con un dialogo con il territorio sempre più stretto e partecipato” ha spiegato la direttrice artistica Patrizia Salvatori. foto via HF4 - music by Korben

