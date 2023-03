Fedez assente (anche) in Tribunale per il processo di Corinaldo: ha presentato un certificato medico, come sta il rapper

Legittimo impedimento. Fedez che doveva essere sentito come testimone nel processo bis per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in cui morirono cinque ragazzini e una giovane madre, non si è presentato in aula e ha inviato un certificato medico. Ma costa sta succedendo al rapper? L'artista dove essere sentito come testimone, oggi, in tribunale ad Ancona. Va ricordato che Fedez aveva disertato anche un importante impegno di lavoro: la presentazione della terza stagione di "Lol". Non solo il processo e la tv, oggi vuole stare fuori anche dal suo habitat naturale: i social. «Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social - ha scritto su Instagram -. Non c'entra il rapporto con mia moglie. Che anzi ringrazio per il costante supporto».

Fedez: «Preferisco stare lontano dai social, ma Chiara non c'entra». E manda un certificato medico nel processo per la strage di Corinaldo

Il concerto

Fedez si esibì alla Lanterna Azzurra diverso tempo prima della strage della notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018. A citarlo come testimone era stata la Procura nel giudizio sulle condizioni di sicurezza nel locale, questioni amministrative e il rilascio dei permessi per la riapertura della discoteca. Fedez era stato già citato come testimone nell'udienza di venerdì scorso, insieme a Sfera Ebbasta (che era atteso la sera della strage per una dj-set): entrambi avevano rappresentato un legittimo impedimento per un impegno lavorativo non rimandabile.

Come sta

Apparso in splendida forma sia come giudice all’ultimo X Factor conclusosi a dicembre 2022, sia nel suo podcast Muschio selvaggio e poi nelle settimane scorse a Sanremo il rapper, ha fatto calare il silenzio social a Festival terminato: a quel punto, con la moglie Chiara Ferragni che continuava a postare immagini di sé, dei suoi figli e dei suoi prodotti ma non del marito, si è iniziato a parlare di una possibile crisi tra i due. Crisi forse scaturita dalle intemperanze di Fedez a Sanremo – la foto strappata di Bignami, l’invito dal palco dell’Ariston alla Meloni affinché liberalizzi la marijuana e il bacio appassionato nella serata del gran finale con Rosa Chemical – che avrebbero in qualche modo oscurato "mediaticamente" l’importante debutto televisivo di Chiara come coconduttrice della manifestazione.

Dopo giorni di "mistero", la coppia – che è anche impegnata nelle riprese della seconda serie del reality di Amazon Prime The Ferragnez, reality che dopo Sanremo avrebbe anche subito l’interruzione di lavorazione per una settimana – è stata però avvistata, e fotografata, serenamente insieme a cena fuori. Fine dello show? No. Pur continuando a centellinare le esternazioni social, negli ultimi giorni Fedez ha fatto parlare per il suo attacco a Mario Giordano su servizi giornalistici che la trasmissione tv Fuori dal coro avrebbe avuto intenzione di fare su di lui, ma soprattutto per un video ancor più recente in cui risultano evidenti i suoi problemi di balbuzie, probabilmente causati dallo stress.