Roma, deruba l'esorcista: perpetua nei guai

di Marco Carta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Aveva rubato 150 euro nella parrocchia San Gabriele Arcangelo in via Cortina D'Ampezzo dove lavorava come addetta alle pulizie. Pochi minuti dopo si è ritrovata in stato d'arresto per furto. Credeva di non essere stata notata, invece S.S., una colf italiana di 57 anni, venerdì mattina è caduta con tutte le scarpe nella trappola tesa da uno dei religiosi, padre Giovanni Mammana, sacerdote della Congregazione dei Padri Vocazionisti ed esorcista della diocesi di Roma, che ha condotto da solo le indagini consegnando la...