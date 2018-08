Sigilli al ristorante di De Pedis, fratello del boss della Banda della Magliana: non pagava l'affitto al Comune da 10 anni

di Alessia Marani

Sigilli nel cuore di Trastevere al San Michele, ristorante gestito da Luciano De Pedis, il fratello maggiore del defunto boss della Banda della Magliana, Enrico detto Renatino, il dandy. I tavoli, le cucine e la grande veranda che affacciavano sul lungotevere Ripa occupavano i locali comunali del Complesso monumentale San Michele, antico ricovero per fanciulli e oggi gioiello del patrimonio storico-artistico della Città eterna per cui, però, l'imprenditore da anni non versava il giusto affitto nelle casse del Campidoglio. Nel...