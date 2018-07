Comunali, si cambia con il test telelavoro: «Da casa più produttivi»

di Lorenzo De Cicco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Archivisti, dipendenti dei call center, impiegati delle banche dati, ma anche giornalisti dell'ufficio stampa comunale, funzionari che si occupano degli adempimenti fiscali e della previdenza, impiegati che devono sbobinare i verbali di riunioni e commissioni. Tutti a casa. Nel senso che in Campidoglio sta per scattare il telelavoro: chi vorrà, tra i dipendenti comunali, potrà evitare di passare il turno in ufficio, sbrigando le pratiche comodamente alla scrivania in salotto o addirittura in camera da letto. Migliorerà...