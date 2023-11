Venerdì 24 Novembre 2023, 09:20

Centrodestra, lunedì super vertice

Sul tavolo il nodo di Progetto Perugia

LA POLITICA

Lunedì il centrodestra riunisce il tavolo per le Comunali. Forza Italia, Civitas, Perugia Civica, Lega, Fratelli d’Italia e Progetto Perugia. E proprio Progetto Perugia, e le scelte della lista che per prima ha messo sulla lista il nome di Romizi, diventano la partita calda che si giocherà all’inizio della prossima settimana. Non è un mistero che i civici vogliano un confronto che vada oltre il nome su cui c’è, di fatto, la convergenza delle altre liste, cioè quello dell’assessore all’Urbanistica Margherita Scoccia (Fdi) per il dopo Romizi. Sono settimane che la tensione è alta, che gli incontri fino a oggi non hanno portato avvicinamenti (anzi) e neanche il faccia a faccia tra l’assessore Edi Cicchi e il sindaco Andrea Romizi pare abbia avuto effetto. È noto che a Progetto Perugia piaccia un percorso che guardi più al centro e che, eventualmente, sulla rosa di nomi (nessun no personale a Margherita Scoccia) non ci sia soltanto Edi Cicchi ma anche l’altro assessore rimasto (Otello Numerini transiterà nell’operazione della Forza Italia allargata del sindaco Romizi) in Progetto Perugia, Leonardo Varasano. O magari altre soluzioni. L’incontro di lunedì potrebbe diventare uno spartiacque chiave.

QUI CENTROSINISTRA

L’ingorgo di teste coronate del centrosinistra che da oggi a domenica transiterà a Perugia (da Giuseppe Conte a Elly Schlein passando per Nicola Fratoianni che oggi farà gli onori di casa al congresso nazionale di Sinistra Italiana all’hotel Giò) chissà a se avrà un peso su mosse e scelte della coalizione. Intanto si muove quella parte del Pd che chiede le primarie e ha raccolto 140 firme sotto al nome di Marko Hormis. L’appuntamento è per sabato 2 dicembre al circolo Arci La Piroga. Tema del pomeriggio “Disegna Perugia”, con l’obiettivo di “Progettare e investire per tornare a vivere Perugia”. Se non è un manifesto elettorale, per lo meno diventa un manifesto di confronto. E non è un caso che a quell’incontro, senza simboli di partito, abbiano dato l’adesione alcuni dei player che si muovono in vista delle Comunali 2024. In testa Giacomo Leonelli (Azione) e Paolo Belardi con Luca Ferrucci, ha un ruolo lo stesso Hromis e Aurora Caporali (Pd). Quattro i temi che verranno sviluppati: Decoro Urbano con approfondimento su aree verdi ed ecosistemi urbani (a cura di Lucina Caravaggi Professoressa di Architettura del paesaggio, Sapienza Università di Roma); la transizione Ecologica (caro bollette e comunità energetiche) con l’intervento di Paolo Polinori professore di Economia Politica, Università degli Studi di Perugia; Servizi per le donne (Città a misura di donna?), ne parlerà Ilaria Rossini esperta in Comunicazione della cultura italiana e giornalista; Transizione digitale

Perugia in un click a cura di Andrea Stafisso manager nel settore della consulenza direzionale specializzata nella transizione digitale per la pubblica amministrazione.