Elezioni a Monza, Foggia, Trento e Bolzano: i candidati e i test per i partiti

Elezioni. Monza, Trento, Bolzano, Foggia. Giornata di urne aperte in alcune città italiane per voto politico e amministrativo. Nel centro brianzolo si votano le suppletive per il Senato, a Trentro e Bolzano si rinnovano i consigli provinciali. A Foggia si sceglie il nuovo sindaco. Ecco tutto quello che c'è da sapere.