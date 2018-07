Colosseo, nuove divise “alla moda” per il personale

In arrivo nuove divise per il personale del Colosseo. A parlare del «progetto nato dalla collaborazione tra il Parco Archeologico del Colosseo e Altaroma» è la presidente della commissione Turismo e Moda di Roma Carola Penna. «Attraverso una “ call ” aperta alle accademie e alle scuole di moda si sceglierà la migliore creazione per realizzare le divise del personale tecnico e di vigilanza del Parco stesso. Come indicato dal neo Ministro Bonisoli, ed in linea con quanto già espresso da questa amministrazione, “ la moda è parte della nostra cultura, come tale va trattata, protetta, tutelata e resa fruibile ” », scrive Penna su Fb.



Avvisando: «La call si chiuderà il prossimo 30 novembre, termine dopo il quale si riunirà una commissione formata da 5 membri che procederà alla valutazione delle proposte ricevute in base criteri che terranno conto di pregio stilistico, coerenza con le esigenze del prodotto, contemporaneità, fattibilità in termini produttivi. La proposta vincitrice sarà resa pubblica e premiata nelle prime settimane del 2019. Due linee una maschile e una femminile in tre proposte stagionali: versione inverno, primavera-autunno, estate che dovranno prevedere anche accessori e capi per eventi particolari».

