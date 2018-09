Roma, Cocaina, pistole e munizioni: due arresti a Guidonia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri di Guidonia, coordinati dalla compagnia di Tivoli e sotto l’egida della locale Procura, hanno arrestato due persone: un cittadino romeno di 27 anni ed uno italiano di 32, entrambi con precedenti, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizioni. Gli arresti sono scattati nell’ambito di un più ampio servizio di contrasto allo spaccio di droga eseguito dai militari di Guidonia Montecelio. I due uomini, durante un normale controllo, sono stati trovati in possesso di 23 grammi di cocaina, già suddivisi in singole dosi e di oltre 4 grammi di marijuana.Le successive perquisizioni scattate nelle rispettive abitazioni hanno consentito di sequestrare 3 bilancini di precisione, 2 agende con annotazioni inerenti la loro attività illecita, 620 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio, nonché una pistola calibro 38 con caricatore e 7 proiettili, risultata oggetto di furto. I due uomini sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.