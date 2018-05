Roma, 40enne aggredisce i genitori che non vogliono ospitarlo: arrestato

Ad allertarli è stata una chiamata al 112. I carabinieri della Stazione di Roma Casalbertone hanno arrestato un romano di 42 anni, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, ai danni dei genitori. L’uomo, ieri mattina, si è presentato presso l’abitazione dei genitori, e asserendo di avere delle difficoltà economiche, ha cominciato a offenderli pretendendo di essere ospitato da loro.



La discussione con i genitori, contrari alla presenza del figlio in casa, ha iniziato a degenerare fino a quando l’uomo infuriato per il secco no dei genitori, ha scaraventato una sedia contro gli arredi della casa. Il padre a questo punto, preoccupato per l’incolumità della moglie, ha subito chiamato il 112 e dopo pochi istanti i militari hanno raggiunto l’abitazione dove, hanno bloccato il figlio 42enne che è stato ammanettato. Dopo l’arresto è stato condotto in caserma e successivamente, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria accompagnato nel carcere di Roma, Regina Coeli.

