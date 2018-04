Diego Perotti, ritrovata la cagnolina Juana: l'ha riconosciuta un carabiniere fuori servizio

di Mirko Polisano

È stata ritrovata Juana. Non un bouledogue francese qualsiasi, ma la cagnolina di Diego Perotti, centrocampista della Roma smarrita a Casal Palocco lo scorso 2 aprile e che aveva tenuto col fiato sospeso tutta la famiglia dell’argentino.



Fu proprio il calciatore giallorosso a lanciare su Facebook un appello che in poche ore è diventato virale. Ad annunciare il ritrovamento del bouledogue francese è stata la moglie dell’attaccante romanista che ha postato su Instagram la foto con la cagnolina, ringraziando tutti per l’impegno.



A trovarlo è stato un carabiniere libero dal servizio, allertato da una signora. Il cane era portato al guinzaglio da alcuni giovani stranieri, individuati nei pressi del campo rom di Dragona.



L’appello della famiglia Perotti aveva ottenuto migliaia di like e condivisioni, grazie anche all’aiuto dei compagni di squadra del giocatore (tra cui Strootman, Florenzi e Nainggolan) che avevano postato la foto della cagnolina sui loro social.



L’argentino aveva promesso una ricompensa economica più una maglia autografata a chi avesse ritrovato l’animale. Così sono piovute tante segnalazioni di avvistamenti che hanno permesso alla famiglia di ritrovarlo proprio mentre il calciatore faceva colazione a Barcellona in attesa della sfida dei quarti di questa sera. Una buona notizia che avrà alleggerito l’animo di Perotti a poche ore dal confronto con Messi e compagni.

Mercoledì 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:27



