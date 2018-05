Roma, task force dei carabinieri per movida sicura ai Parioli, Salario-Trieste e piazza Bologna

Task force dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nel weekend nelle strade della movida dei quartieri Parioli, Salario-Trieste e piazza Bologna. Decine di Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, del Nucleo Radiomobile di Roma, del Gruppo Tutela del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità sono stati dispiegati nei punti sensibili delle zone interessate dai controlli. Nel corso dell'attività, sono stati eseguiti un arresto per spaccio, cinque denunce, sequestri di minicar e sanzioni a esercizi commerciali. In particolare, un nigeriano di 23 anni è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: il ragazzo è stato sorpreso nel cuore della movida di piazza Bologna in possesso di uno zaino al cui interno aveva nascosto un involucro in cellophane contenente 600 grammi circa di marijuana, pronta per essere smerciata. Delle cinque persone denunciate, invece, due devono rispondere di furto, due di guida sotto effetto di sostanze alcoliche e una di guida senza patente.





I Carabinieri hanno posto particolare attenzione alle comitive di giovani, perlopiù minorenni, che si radunano con le loro Microcar per scambiarsi 'drittè su come modificare i veicoli e renderli più performanti, ma allo stesso tempo più pericolosi per la loro incolumità e quella degli altri utenti della strada. Il bilancio è di tre mezzi sequestrati poiché sottoposti a modifiche costruttive non riportate sul Certificato di Idoneità Tecnica e di un minorenne sanzionato ai sensi del Codice della Strada poiché sorpreso a trasportare a bordo della sua Microcar un'altra persona. Anche in questo caso il quadriciclo è stato sequestrato. Particolarmente intensi i controlli scattati negli esercizi commerciali: i Carabinieri ne hanno sanzionati amministrativamente cinque, tra bar e ristoranti, per complessivi 8.400 euro. Le irregolarità riscontrate vanno dalla mancata attuazione del piano di autocontrollo Haccp alle precarie condizioni igieniche (uno degli esercizi è stato segnalato all'Asl competente per la proposta di chiusura attività), alla mancata esibizione delle tabelle alcolemiche obbligatorie fino all'impiego di lavoratori in nero.





In viale Ippocrate, inoltre, sono state identificate una cinquantina di persone che, riversatesi in strada, stavano ostruendo il passaggio dei veicoli impedendo di fatto il transito e schiamazzando. Non sono mancate le segnalazioni all'Ufficio Territoriale del Governo in qualità di assuntori di droghe per uso personale (nove persone) e le constatazioni delle infrazioni al Codice della Strada. Sono state elevate numerose contravvenzioni per guida in stato di ebbrezza, guida senza patente, conducente alla guida di servizio pubblico senza avere la licenza, mancata revisione e guida senza documenti.

