di Adelaide Pierucci

Bici vandalizzate e rubate. Ma anche lasciate sugli alberi. O lanciate nel Tevere, l'autorimessa naturale per chi vuol far sparire, per sfregio e in un attimo, la due ruote presa in prestito qua e là in centro. I teppisti del bike sharing sono avvertiti: la percentuale, per ora, non è alta, ma si può anche finire sotto processo per le biciclette a noleggio distrutte o abbandonate. OBike, la società sbarcata a dicembre in città con 1.200 mezzi denuncia e i magistrati procedono. Le bravate così a...