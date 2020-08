A Santa Severa arriva l'E Bike Sharing

Santa Severa semprepiù smart ed ecologica. Nella località balneare, dove da sempre i villeggianti amano circolare in bicicletta, e passata alla storia anche per le pedalate mattutine dell’ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, da oggi è attivo anche il nuovo servizio di Bike sharing elettrico.

Un progetto voluto e finanziato dal Comune di Santa Marinella, che rappresenta un rivoluzionario sistema di mobilità dolce, avveniristico e funzionale, già sperimentato con successo in altre cittadine turistiche.