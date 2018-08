Bambina investita davanti all'asilo, indagata la maestra: «Doveva controllarla»

di Adelaide Pierucci

Sul vialetto non arriva più il frastuono dei bambini né le canzoncine dello Zecchino d'Oro. A poche ore dal drammatico investimento di una bimba di 15 mesi la Fattoria di Mamma Cocca, l'asilo di Velletri in estate centro estivo, è stato sequestrato su disposizione della procura. Mentre la piccola ricoverata al Bambino Gesù lotta per sopravvivere, gli inquirenti del palazzo di giustizia di Velletri hanno avviato le indagini per ricostruire l'incidente ed escludere altri rischi. I SIGILLI I sigilli...