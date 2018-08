Roma, ancora gravissima la bimba investita: sequestrato l'asilo

Sono ancora gravissime le condizioni della bambina di Velletri di 15 mesi investita dall'auto della mamma di un'amichetta davanti all'asilo. La piccola è in rianimazione al Bambino Gesù di Roma dopo essere stata operata alla testa per ridurre un grave trauma cranico. La bimba sta lottando per sopravvivere. La prognosi è ancora riservata, i medici non si sbilanciano. Prima devono passare almeno 72 ore poi si potrà capire l'entità delle lesioni ischemico emorragiche e le capacità di ripresa.Intanto ieri sera gli uomini del commissariato di Velletri hanno posto sotto sequestro l'asilo “La Fattoria di Mamma Cocca”, che si trova in via del Marco Finlandese, strada stretta e pericola alla periferia di Velletri. La struttura ormai è chiusa e tutti hanno portato via i bambini.