Axel, addio alla pista del ghiaccio di Roma: via libera alla demolizione

Axel, la pista del ghiaccio di piazza Mancini, sarà abbattuta. In questi giorni è arrivato infatti il via libera per lo smantellamento della struttura, chiusa nell'aprile 2015 dal Municipio II per alcune irregolarità edilizie. La decisione è stata presa dal giudice Giuseppe Lauropoli (III sezione del Tribunale di Roma), in questo modo si mette la parola fine a una lunga controversia sul destino dell'area. Adesso l'Inps, proprietaria dei terreni, sta dando il mandato a un'impresa che si...