Un'automobile si è ribaltata alle 11 circa in viale dello Stadio Olimpico in prossimità di via del Campeggio. L'automobilista è stata medicata sul posto. Il traffico è stato deviato su via del Campeggio. In tutta la zona il traffico è praticamente bloccato. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale I gruppo Prati. © RIPRODUZIONE RISERVATA