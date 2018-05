Angelo Mai sgomberato, sigilli dei vigili al centro occupato

Sgomberato stamani il centro culturale Angelo Mai, in viale delle Terme di Caracalla. Dopo il tam tam sui social sono arrivati all'esterno diverse decine di militanti dei centri sociali. Il centro è da tempo un laboratorio di sperimentazione artistica, scelto da molte compagnie teatrali per rappresentare i propri spettacoli.



«Stamattina siamo arrivati per aprire un laboratorio teatrale e invece abbiamo trovato dentro la polizia municipale e un funzionario dell'assessorato al Patrimonio che mettevano i sigilli in base a un provvedimento del 23 settembre 2016 a cui avevamo fatto ricorso. Il Comune chiedeva allora la riacquisizione dell'immobile ma nella delibera c'era un errore e avevamo fatto ricorso. Da qui non ce ne andiamo». A parlare è Silvia, una delle attiviste del centro culturale Angelo Mai, la cui vicenda da anni è travagliata, fatta di occupazioni, sgomberi e assegnazioni.





«L'Angelo Mai ha da poco anche vinto un premio di eccellenza, il Franco Quadri - dice Silvia - ora ospitiamo laboratori, residenze artistiche, serate di teatro e musica. Dopo i ricorsi legali che abbiamo presentato, la partecipazione cittadina ai nostri eventi e alle nostre battaglie, i premi vinti, questo sgombero non ha senso. È l'ennesimo spazio a Roma che si vuole vedere morto, l'ennesimo colpo alla cultura».



L'attivista ripercorre le tappe della storia dell'Angelo Mai: «Siamo nati nel 2004 con un'occupazione come centro culturale. Nel 2006 siamo stati sgomberati dall'allora giunta Veltroni. Ci è stato poi assegnato questo posto ma non è mai stato definito il canone affitto che andava pagato e quindi questa non è mai diventata una concessione, nonostante lo avessimo chiesto ripetutamente».



«Questa mattina per la terza volta in 14 anni l'Angelo Mai viene sgomberato dal Comune di Roma. Non si tratta di una vicenda penale questa volta, di un'inventata storia criminale, ma di pura burocrazia. Ancora una volta nessuno all'Assessorato alla Cultura ne sapeva nulla. Eppure nell'ultimo periodo sembrava che qualcosa rispetto agli spazi si muovesse. Per questo il sequestro di oggi è sorprendente oltre che gravissimo. Nonostante l'adozione di atti amministrativi con i quali si disponeva un ripensamento dell'intera vicenda degli immobili di proprietà comunale destinati ad uso sociale, sulla base delle sentenze della Corte dei Conti e in attesa del nuovo regolamento, nonostante tutto questo oggi senza alcun preavviso Comune di Roma e Polizia Municipale si sono presentati per sgomberare un luogo assegnato». Così in una nota l'ufficio stampa dell' Angelo Mai.



«Chiediamo di differire l'esecuzione del provvedimento in attesa di una pronunzia del Tar in via d'urgenza - proseguono gli attivisti -. Chiediamo di non interrompere le nostre attività non da qui a poco ma da qui ad anni ed anni perché l'equazione tra arte e illegalità fallisce e non può trovare nessuna legittimazione politica né qui né altrove. Chiediamo che una volta per tutte agli spazi culturali e sociali di questa città venga riconosciuto il diritto ad esistere e non solo a resistere. In questa città lacerata e offesa, simbolo di un paese moribondo e suicida, l'Angelo Mai è un luogo indispensabile e irrinunciabile. Non chiuderemo 'Maì, sia chiaro».





«Solidarietà all'Angelo Mai, uno degli spazi di produzione culturale più importante della città. Questa esperienza non può essere chiusa dal primato del governo della burocrazia sul buon senso e sul bene di Roma», dichiara Gianluca Peciola, Movimento Civico per Roma.



«La Giunta Raggi continua a chiudere spazi sociali importanti per questa città, invece di valorizzare le esperienze di partecipazione e cultura dal basso. La logica repressiva è tutto il contrario dei proclami del movimento 5 stelle. La nostra solidarietà all'Angelo Mai e a tutti gli spazi che subiscono quotidianamente questi vergognosi attacchi, nella capitale». Così in una nota Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista - Sinistra Europea.



«Ci risiamo. Passate le elezioni ricominciano gli sgomberi degli spazi del patrimonio immobiliare capitolino di produzione culturale, iniziative sociali e solidali, di impegno civico. Oggi, tocca all' Angelo Mai. Chiediamo alla Sindaca Raggi di fermare lo sgombero. Chiediamo alla maggioranza M5S di arrivare finalmente, dopo quasi due anni di amministrazione, all'approvazione di un regolamento che cancelli la delibera 140/15 e riconosca l'uso sociale del patrimonio capitolino. A tal fine, l'anno scorso, Sinistra x Roma ha presentato una proposta di delibera che, nonostante le ripetute sollecitazioni, la maggioranza M5S non calendarizza. Rinviare l'approvazione di un regolamento di riscrittura della 140/15 implica lasciar fare gli sgomberi, provando a scaricare sui Dipartimenti e la Questura una responsabilità che rimane politica, in capo alla Giunta Raggi». Così in una nota Stefano Fassina consigliere di Sinistra per Roma.





Venerdì 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:24



© RIPRODUZIONE RISERVATA