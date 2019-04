Contro-Concertone a rischio ordine pubblico, scatta la diffida all’Angelo Mai

Trenta artiste, quattro presentatrici, un afflusso “considerevole” di partecipanti. Preoccupa il contro-Concertone tutto al femminile, in programma domani, dalle 18, nello spazio Occupato dell’Angelo Mai, in via delle Terme di Caracalla. Una preoccupazione che è arrivata fin negli uffici della Questura, tanto che ieri pomeriggio, la polizia ha deciso di convocare gli organizzatori di “May così tante”. Obiettivo dell’incontro, quello di diffidarli dal «far svolgere un evento in un luogo che non ha la licenza di pubblico spettacolo».Una diffida che rientra nella linea della tolleranza zero, del questore, Carmine Esposito, relativamente agli eventi notturni, nell’interesse del pubblico che li frequenta (e dei residenti che vivono nelle zone limitrofe). Il luogo, oggi, sarà certamente presidiato dalle forze dell’ordine, anche se gli organizzatori hanno fatto sapere che andranno comunque avanti con il loro programma, sfidando con ciò il divieto di via di San Vitale. L’appuntamento è alle 18: si andrà avanti fino a notte fonda. «Questo Primo maggio, tutto al femminile è la nostra esplicita risposta al palco di San Giovanni», dicono le promotrici, che hanno lanciato, sui social, un appello a partecipare numerose.