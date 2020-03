© RIPRODUZIONE RISERVATA

A un anno dalla presentazione al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, in occasione della nomination ai Premi David di Donatello nella categoria Miglior Documentario,di Agostino Fererente torna all’Angelo Mai, “casa sua”, accompagnato da un concerto live dei Musicisti del Collettivo Angelo Mai, che, con la collaborazione straordinaria di Giorgina PI, ne hanno composto le musiche originali apprezzate in tutto il mondo.Oggi Selfie sarà protagonista di una serata ricca di musica e ospiti d’eccellenza presso lo spazio Angelo Mai di Roma. Dopo la proiezione del film Selfie, Andrea Pesce “Fish”, Cristiano “Defa” De Fabritiis e Valerio Vigliar, autori della colonna sonora del documentario, insieme a Pino Marino del Collettivo Angelo Mai eseguiranno dal vivo le musiche originali del film. Una serata speciale con cui i musicisti dell’Angelo Mai vogliono rendere un doveroso omaggio all’opera di Agostino Ferrente.Ospiti speciali della serata evento saranno anche Violante Placido, ponte ideale tra cinema e musica, Rob Angelini e Andrea Satta, accompagnato al piano da Angelo Pelini dei Tetes de Bois. Interverranno inoltre Luigi Manconi, presidente e fondatore di “A buon diritto” e tra i principali consulenti del regista nella ricostruzione della drammatica vicenda di Davide Bifolco, il sedicenne innocente scambiato per un latitante in fuga e ucciso dalle forze dell’ordine, Francesca Corbo di Amnesty International Italia, che ha patrocinato e sostenuto il film, e la giornalista Michela Greco attivista di Emergency.