Rifiuti, sos miasmi al Salario: blitz dei pm all'impianto del Tbm dell'Ama

di Adelaide Pierucci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Entra nel vivo l'inchiesta sui miasmi sprigionati dal Tmb di via Salaria. Il pm Carlo Villani, titolare del fascicolo, ha appena eseguito un sopralluogo per accertare lo stato dell'impianto di trattamento meccanico biologico dell'Ama. Ad accompagnarlo i carabinieri forestali delegati alle indagini assieme ai colleghi del Noe. Un piccolo conforto per gli abitanti dell'area, da Villa Spada a Fidene e Serpentara, soffocati dai cattivi odori sprigionati dal Tmb. «Un odore - spiegano i residenti - estremamente acre che si...