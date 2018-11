Alessio Bartolini, il dolore degli amici: striscioni e foto sul posto dello schianto

Gli amici di Alessio Bartolini si sono ritrovati in molti già dalle prime ore della mattina sul luogo dello schianto che ha strappato la vita al ventiduenne di Ponte Mammolo, morto in un incidente avvenuto il 1° novembre.

Sul pilastro di via Egidio Galbani gli amici hanno affisso due striscioni firmati "la comitiva", attaccato foto e ricordi del loro caro scomparso. Alessio era uno di loro, cresciuto in in una buona famiglia di questo quartiere di Roma Est. Era stato a pranzo dal padre, Tonino, poi gli aveva chiesto di poter usare la sua auto, una Nissan Micra, perché voleva fare un giro. Sarebbe dovuto tornare dopo pochi minuti. I funerali sono previsti nella parrocchia Sacro Cuore di via Casal de' Pazzi, non prima di lunedì.

Ultimo aggiornamento: 17:14

