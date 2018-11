Roma, l'auto si rovescia: giovane muore contro un pilone a Casal de' Pazzi

Un giovane di ventidue anni è morto in un incidente stradale in via Egidio Galbani, zona Casal dè Pazzi. Il ragazzo era al volante di un'auto quando per cause da accertare ha perso il controllo schiantandosi contro un pilone di cemento dopo essersi rovesciato. Sul posto la polizia locale e un'ambulanza. Presenti sul luogo dell'incidente numerosi amici e conoscenti della vittima disperati per il tragico incidente. Tra le ipotesi quella che il conducente abbia perso il controllo del veicolo per la velocità e per l'asfalto bagnato dalla pioggia. Ultimo aggiornamento: 17:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA