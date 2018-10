E' morto Alessandro, figlio di Bruno Abbatini, calciatore della Roma: era nella palazzina crollata per una fuga di gas a Genzano

E' morto Alessandro Abbatini, ferito sabato notte a Genzano, ai Castelli romani nell'esplosione per una fuga di casa che ha causato il crollo parziale di palazzina di tre piani in piazza Vittorio Buttaroni (piazza Margherita), in pieno centro storico, a pochi passi dal Municipio. L'allenatore, figlio del calciatore della Roma, Bruno Abbatini, detto Schiccherò, scomparso l'anno scorso a Genzano, è morto alle 16 al Sant'Eugenuio di Roma dove era stato ricoverato per le gravissime ustioni riportate nella deflagrazione.

