Genzano, esplode palazzina di tre piani per una fuga di gas: ci sono feriti

Ultimo aggiornamento: 02:05

Allarme nella notte a Genzano, ai Castelli romani: un'esplosione ha causato il crollo parziale di palazzina di tre piani in via Cesare Battisti, in pieno centro storico, a pochi passi dal Municipio. La prima ipotesi indica una fuga di gas avvenuta al primo piano rialzato dell'edificio quando da mezz'ora era passata la mezzanotte. Il boato ha svegliato tutti i residenti della parte più antica del paese.Squadre dei vigili del fuoco sono arrivate nel giro di pochi minuti dal comando di Frascati, mentre la polizia e i carabinieri isolavano la zona per consentire ai soccorsi di intervenire il più velocemente possibile. Sulle prime, considerata la violenza dell'esplosione, si è temuto il peggio, ma il primo bilancio riporta il ferimento di due giovani che sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Albano e a quello del Paolo Colombo di Velletri. Uno di loro è in condizioni più serie, ma al momento non è considerato in pericolo di vita. Un miracolo.