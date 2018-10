Esplosione a Genzano, il sindaco: «Pericolo sciacallaggio»

un'esplosione, presumibilmente per una fuga di gas, in una palazzina di piazza Vittorio Buttaroni ha causato il ferimento grave di due persone.

Abbiamo evacuato le famiglie presenti trovando loro un alloggio temporaneo per la notte e stiamo lavorando per una sistemazione di più lungo periodo - ha detto il sindaco Buttaroni - Abbiamo interdetto al traffico veicolare oltre a piazza Buttaroni anche le strade adiacenti, via Ronconi e via Sauro, e l’area è stata messa in sicurezza. Il nostro ufficio Tecnico insieme al personale di Engie è a lavoro per monitorare la situazione. Vorrei esprimere la mia solidarietà a tutti i cittadini coinvolti da questo tragico incidente e rassicurarli che stiamo monitorando senza sosta l’accaduto per tutelare la sicurezza e la pubblica incolumità di tutti. Sarà mia premura informare la nostra comunità di ogni ulteriore aggiornamento

.

«Stiamo lavorando per evitare lo squallido fenomeno dello sciacallaggio delle case evacuate». dopo la tragedia l'annuncio del sindaco di Genzano, dove questa mattina