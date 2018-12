A palazzo Cavallerini Lazzaroni va in scena la moda urbana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel cuore di Roma, in Via dei Barbieri 7, a due passi da Campo de’ Fiori e dagli scavi di Largo di Torre Argentina, si trova Palazzo Cavallerini Lazzaroni, bellissimo esempio di barocco romano e sede del Contemporary Cluster, una delle Gallerie più interessanti della Capitale, consacrata al contemporaneo e alle sperimentazioni tra le discipline artistiche. Nella giornata di domenica 23 dicembre, dalle 11 alle 21, le splendide sale affrescate della Galleria ospiteranno Kickit, il market italiano più importante dedicato alle sneakers e alla moda urbana, che tanto successo e consensi ha riscosso tra i giovani di tutta Italia e non solo.All’interno dello spazio espositivo, tra oggetti legati al design, installazioni di giovani artisti, dj set allestiti per l’occasione, la vera protagonista sarà la street fashion (con 30 espositori). Un vero e proprio market natalizio che dopo il successo raccolto a Roma nello spazio live dell’Atlantico all’Eur, preso d’assalto lo scorso settembre da oltre 5.000 persone, approda in una sede d’eccellenza, per creare un evento unico e straordinariamente innovativo per la capacità di mixare la classicità seicentesca degli ambienti con la contemporaneità e l’immediatezza della moda e della cultura di strada. «L’attenzione dei media, il fatto che le sneakers siano state oggetto anche di film o docu ed il fatto che oggi siano state inserite all’interno di un percorso cosi avanguardista, come questo del Contemporary Cluster, indicano chiaramente un fenomeno che esiste, è vero e proprio marker culturale di una generazione e lascia spazio ad innumerevoli commistioni tra le varie discipline artistiche», spiega Fabrizio Efrati, founder di Kickit.