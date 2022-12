Roma, via Veneto e la Croce Rossa a Natale insieme per la solidarietà

Via Veneto e la Croce Rossa a Natale insieme per la solidarietà. Anche quest'anno la Croce Rossa di Roma ha organizzato il tradizionale Mercatino della Solidarietà in via Veneto al The Westin Excelsior Roma in una due giorni (ieri e oggi) che ha attirato migliaia di visitatori.

Decine gli espositori che hanno raccolto l’invito allestendo gli stand di abbigliamento, artigianato, oggettistica e idee regalo, dislocati in almeno cinque sale dell’albergo. «Organizziamo il Mercatino della solidarietà da almeno trenta anni - dicono dall’organizzazione Angela Tersigni, Daniela Cerreti e Giovanna Danese promotrice di tutti i mercatini dal primo all’ultimo facente parte dell’ ex comitato femminile della Croce Rossa - il mercatino lo organizzavamo al Parco dei Principi, ma da tre anni a questa parte ci siamo spostati qui in via Veneto».

Il ricavato delle vendite di quest'anno sarà devoluto alle Case Famiglie della Cri di Roma e provincia, strutture d'accoglienza che ospitano persone che vivono da tempo varie forme di disagio sociale. Negli anni passati la raccolta ha aiutato a finanziare i progetti del Centro Educazione Motoria (CEM struttura di riabilitazione attiva in convenzione), bambini ricoverati nei reparti di Oncologia pediatrica degli ospedali Sant'Andrea e Umberto I, ad acquistare un pulmino per disabili e un’ambulanza per le emrgenze.

Tra i numerosi stand presente anche la Fondazione Marista per la solidarietà internazionale onlus per il bene dei bambini : «Con i fondi raccolti della vendita di una bottiglia d’olio - dice Angela Petenzi - finanzieremo alcuni progetti ad Aleppo in Siria per aiutare i volontari che operamo sul campo con aiuti umanitari e per dare assistenza sanitaria e distribuendo latte per i neonati, pasti per gli anziani rimasti soli. Siamo impegnati anche su altri progetti in Congo, di cooperazione e riabilitazione oltre a quelli per la consegna di pacchi alimentari». Ad intervenire nella giornata dell’Immacolata Concezione molte rappresentanti delle istituzioni tra cui anche la neo senatrice di Fdi Lavinia Mennuni: «Sono intervenuta con piacere all'iniziativa della Croce Rossa, soprattutto in fasi difficili come quella che stiamo attraversando è fondamentale che vi siano organismi di grande livello che possano operare e collaborare alla luce del principio di sussidiarietà».