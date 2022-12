Roma, il Natale è plastic free: le stoviglioteche sono la soluzione ecologica

Si moltiplicano senza sosta le “stoviglioteche” a Roma. Gruppi di mamme che da prima della pandemia hanno organizzato e messo a disposizione di tutti kit di stoviglie in plastica BPA free riutilizzabili. Per il prestito valgono poche e semplici regole: una piccola cauzione\offerta per l’affitto e l’obbligo di restituire piatti, bicchieri e posate lavate accuratamente in lavastoviglie.