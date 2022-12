Orvieto accende il Natale. Appuntamenti, shopping, parcheggi gratuiti per "A Natale regalati Orvieto"

Artisti di strada, palazzi magici, installazioni luminose e shopping: a Orvieto si è acceso il Natale. Nel lungo ponte dell’Immacolata è entrato nel vivo il programma della sesta edizione di “A Natale regalati Orvieto”.

Dopo il mercoledì di “Accendiamo il Natale – Shopping e musica sotto le stelle”, con i negozi aperti nel centro storico e musica nei locali fino a mezzanotte, da ieri, su iniziativa dell’amministrazione comunale, e fino al 24 dicembre, torna l'iniziativa dei parcheggi gratuiti nel centro storico dalle 16 alle 22.

Nel frattempo, sempre da mercoledì, è accesa la stella cometa da 17 metri in piazza Duomo. Ieri accesi invece i “Palazzi magici”: il Palazzo comunale, la chiesa e la torre di Sant’Andrea, la torre del Moro, il Palazzo del Popolo, e l’Albero di luce nel Pozzo di San Patrizio. Aperta, fino all'8 gennaio, anche la pista di ghiaccio coperta in piazzale Mario Frustalupi (piano superiore del parcheggio di via Roma).

E per visitare la città è attivo tutti i giorni fino all’8 gennaio, “Orvieto Christmas Tour”, il bus turistico che porta i visitatori alla scoperte di vie, vicoli e piazze del centro storico. Ieri la prima delle sei giornate de “Le vie della fantasia – Christmas edition”, il festival degli artisti di strada che ritorna in città in una inedita veste natalizia. Domani secondo appuntamento stavolta in piazza della Repubblica, dove arriveranno Babbo Natale (Mauro Sanna) e i giochi del Mago Lapone (Andrea Antoniella). Il terzo appuntamento è in programma domenica in piazza Sant’Angelo, Largo Barzini, piazza Simone Mosca e corso Cavour, il 16 dicembre tocca invece a Michael Jackson Show (Emiliano Fiacchi) e il fuoco e la magia di Vagn ard Corvo che si esibiranno in piazza della Repubblica, piazza Duomo, piazza Sant’Angelo e corso Cavour. Il 23 dicembre torna Babbo Natale accompagnato dalla danza aerea de La Fata Blu (Monica Adriani), protagonisti piazza Duomo, piazza della Repubblica, piazza Fracassini, corso Cavour con sosta sotto la Torre del Moro. Il 24 dicembre infine, gran finale con Circo Karakascio, Mago Lapone, Lorena il clown, Babbo Natale e la danza di Lorella Caporossi (piazza Sant'Andrea, piazza Fracassini, piazza Duomo e Corso Cavour).

Completano il calendario del lungo weekend il concerto di Morgan al Teatro Mancinelli (9 dicembre, ore 21), l’iniziativa a cura della Parrocchia di Orvieto scalo e dell’associazione Anteas “La Pace” con l’accensione dell’albero di Natale (10 dicembre ore 16:30 al Piazzale dell’Orologio di Orvieto scalo), la presentazione del libro “Avvolto in laceri panni” realizzato dal Laboratorio di Storia Unitre Orvieto e a cura di Maria Barlozzetti (10 dicembre ore 17 alla Sala consiliare del Palazzo comunale), “La scartocciata” a cura dell’associazione Genitori (11 dicembre dalle 11 alle 19 nel centro storico) e il concerto di Santa Cecilia “Latin Celebration” a cura della Filarmonica “Luigi Mancinelli” (11 dicembre, ore 18, Teatro Mancinelli).