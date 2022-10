Motorini spaccati, macchine ammaccate: vandalo terrorizza Prati. «L'ho visto mentre colpiva le auto»

Scende dall'ufficio e trova parabrezza spaccato e specchietto distrutto. Poi vede sulla stessa via diverse macchine ammaccate. Un vandalo terrorizza il quartiere Prati, nel centro storico di Roma. In via Luigi calamatta 2, a pochi passi dalla Corte di Cassazione, una ragazza si è ritrovata il proprio motorino con diversi danni.

Roma, a piazza Bologna degrado e abbandono del punto ristoro. «Fatiscente e pieno di rifiuti, così dal 2017»

Il racconto: «Ho visto il mio scooter a terra»

Che un vandalo possa colpire scooter e auto, Manuela lo sa. «Avevo paura lo potesse colpire da un momento all'altro». Però c'è la portineria sulla strada che spesso controlla. «Gli è bastato un attimo, il tempo di andare su in ufficio e prendere la borsa per andare via». Così ritrova il proprio mezzo distrutto. «Ho visto il motorino a terra. L'ha colpito e se n'è andato». Non c'è più un pezzo di parabrezza, e manca anche lo specchietto. «Fortunatamente una persona mi ha aiutata a ritrovare lo specchietto, che l'aveva buttato poco distante».

Piazza Bologna, il degrado del punto ristoro

La decisione

Lei ha deciso di non sporgere denuncia. «Era disperato», racconta. Probabilmente si tratta di una persona che fa abuso di alcol, da quanto descrive la giovane. «Mi hanno detto di andare al commissariato, ma non ho voluto».