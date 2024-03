Mercoledì 20 Marzo 2024, 07:25

Ha visto passare avanti altri clienti - arrivati dopo di lei nella fila di via Marsala, a fianco della stazione Termini - fatti salire sul taxi dall'autista che, poco prima, aveva rifiutato di farla salire a bordo dell'auto bianca. Vittima di questa disavventura è stata un'anziana donna disabile, che era arrivata in treno nel principale scalo ferroviario della Capitale ed era stata presa in consegna da uno degli addetti che si occupano di assistere i passeggeri a mobilità ridotta, nelle fasi di partenza e di arrivo nelle principali stazioni. Proprio quest'ultimo avrebbe aiutato la donna, 80 enne, a segnalare quanto accaduto alla polizia locale, che è intervenuta a sanzionare un tassista, con una pesante ammenda pecuniaria: 600 euro di multa.

Borseggiatori a Roma, è allerta in Centro: scacco alle gang, 12 arresti. Blitz nelle metro e nei locali

LA SITUAZIONE

LA VIGILANZA

LA VERTENZA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati gli agenti del gruppo Gpit (Gruppo pronto intervento traffico) a ricostruire quanto sarebbe accaduto e a individuare il presunto responsabile: un conducente 39 enne che era fermo nello stallo taxi di via Marsala, quando avrebbe accettato sulla vettura alcuni clienti arrivati in un secondo momento rispetto alla donna in carrozzina, forse per non perdere troppo tempo. Complessivamente, al tassista è stata elevata una contravvenzione da 600 euro. Nell'area di Termini, attualmente, la disciplina di circolazione delle auto bianche è stata radicalmente modificata a causa dei lavori di restyling in corso in piazza dei Cinquecento, in vista del Giubileo del prossimo anno, con gli spazi dei taxi dislocati sul lati della stazione e, in particolare, in via Marsala.In questo periodo di cantieri, e in particolare con l'approssimarsi dell'Anno Santo, i vigili urbani hanno potenziato i controlli in tutta la zona, anche per quanto riguarda l'attività di tassisti e auto a noleggio con conducente (Ncc), oltre ai bus turistici: sempre ieri, nell'area di Termini, una pattuglia della squadra vetture del Gpit ha imposto il fermo amministrativo a un pullman turistico che trasportava bambini, condotto da un uomo italiano di 40 anni risultato privo della Cqc (carta di qualificazione del conducente) e senza un rapporto di lavoro regolare con il proprietario del mezzo. I vigili urbani hanno sanzionato il responsabile con oltre quattromila euro di multa e procederanno nei confronti della società proprietaria del veicolo, per l'inosservanza delle norme che regolano i rapporti di lavoro.Per il servizio di trasporto delle auto bianche romane, intanto non ci sono nuovi passi avanti sul fronte delle nuove licenze che il Campidoglio vorrebbe mettere in vendita prima del Giubileo. L'obiettivo di Palazzo Senatorio è di mettere in strada almeno 1.500 nuovi taxi nella Città eterna, che si aggiungerebbero ai 7962 attualmente in circolazione, per adeguare il trasporto pubblico non di linea della Città eterna agli standard internazionali. Il Comune pensa a un accordo con i tassisti, che preveda l'innalzamento delle tariffe del servizio nella Capitale: a partire dalla quota fissa di partenza, valida anche per percorsi brevissimi, che verrebbe stabilita tra i 7 e i 9 euro. Una rielaborazione del sistema tariffario che porterebbe, come contropartita, a un sostanziale via libera della categoria all'aumento delle licenze. Diverse le posizioni dei tassisti, che puntano invece a portare la trattativa verso l'introduzione, in tempi brevi, di mezzo migliaio autorizzazioni temporanee - secondo un modello già pensato a Milano per Expo 2015 - valide esclusivamente per la durata del Giubileo. Parallelamente, l'amministrazione comunale accelera l'iter per aumentare gli Ncc in circolazione. Attualmente le autorizzazioni attive sono 953, e nuove licenze non vengono emesse dagli anni Novanta.