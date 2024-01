Sandra Milo, l'addio dei suoi ammiratori al Campidoglio: «Grande attrice e donna libera, un esempio»

«Siamo qui perché Sandra era una grande attrice, ma prima di tutto una grande donna. Una donna vera». La chiamano per nome come fosse una loro amica, nonostante non l’abbiano mai conosciuta. Sono le decine e decine di ammiratori di Sandra Milo, morta ieri a Roma, che oggi hanno deciso di renderle omaggio nella sala della Protomoteca del Campidoglio. Un via vai di persone. Giovani e meno giovani. Studenti, lavoratori e pensionati. Sono arrivati da tutta Italia per dire addio alla «donna straordinaria» che considerano una «madre, amica e sorella» come racconta Claudia ancora con gli occhi lucidi dopo essere uscita dalla camera ardente. Non l’hanno mai vista dal vivo, ma la reputano «una di famiglia» aggiunge Maria, che ha visto tutti i suoi film. «Abbiamo imparato a conoscerla sulla schermo. Dal grande al piccolo. Ha sempre dato l’idea di una persona molto umana. Disponibile con tutti» dice Carlo Poggesi mentre, ancora con il fiatone, entra nella sala. Le scale per arrivare fino alla camera ardente sono molte, ma non scoraggiano gli ammiratori dell’attrice dei capolavori di Fellini, come sottolinea Angela Gavarra che di anni ne ha 75 ma ha fatto di tutto per esserci: «Non dimenticherò mai la sua risata gioiosa e solare, la sua bellezza e soprattutto la sua libertà». Libertà è la parola che quasi tutti i fan associano all’attrice. «Una donna libera che è stata un esempio per tutte noi» afferma Carla.

Sandra Milo, la figlia Deborah alla camera ardente: «È morta senza una casa di proprietà, ha dato tutto»

LA DONNA ICONA

Tante, tantissime le donne che, in una sorta di “pellegrinaggio” commosso e composto, hanno salutato l’attrice perché «Sandrocchia era una di noi. Era un esempio di libertà per tutte. Una donna libera che si è battuta per le donne» dice Silvia Zacchi mentre sale le scale con in mano un mazzo di margherite bianche e rosa: «Sono un omaggio per lei». «Era una persona vera, che ha costruito la vita che voleva. È questa la cosa che ho sempre apprezzato: essere una donna indipendente e orgogliosa della sua vita. Si ritagliò la libertà di essere tutto ciò che voleva»sottolinea Alessandra, che è arrivata alla camera ardente insieme alla sorella Lida che ricorda l’attrice come una donna «sempre ottimista e solare, icona di una femminilità prorompente ironica e disinibita». «Era sempre allegra. Vederla in tv mi metteva sempre tanta gioia. Una persona vera che riusciva a far ridere tutti con la sua semplicità. Appena l’ho saputo mi sono detta: la prima cosa che devo fare è andare a salutarla» dice commossa Vincenza mentre si asciuga le lacrime. Sono arrivati da ogni zona di Roma, ma anche da varie parti di Italia, come Roberta che abita a Verona. «Peccato non averla conosciuta, la amavo molto. Ho ammirato la sua gioia di combattere, di credere nell’amore nonostante tutte le difficoltà della sua vita». «Una bruttissima notizia, sto soffrendo come se avessi perso una persona di famiglia. La guardavo in tv e pensavo “quanto vorrei essere lì con lei”» ammette Sandra, che con l'attrice non ha in comune solo il nome, ma anche il nomignolo. «Sono nata - spiega - quando Milo era all’apice della sua carriera. Da lì hanno dato il soprannome Sandrocchia anche a me. E così Sandra Milo ha sempre fatto parte dalla mia vita».

Emilia Cinicoli, invece, ha fatto la comparsa in uno dei tanti suoi film, non ricorda quale. «È passato tanto tempo - ammette Cinicoli - ma una cosa non la scordo di certo: la sua gentilezza.Trattava benissimo tutti, con garbo e umanità, come fosse una sorella.

Non c’è paragone con le attrice di oggi. Come lei non ne torneranno più» conclude Cinicoli.

Sandra Milo, Massimo Ghini: «Sul set parlava di Fellini con l’amore negli occhi»

IL SALUTO DEI GIOVANI

Ma Sandra Milo non è stata solo un'icona per le tante donne che si sono battute per la libertà. È stata anche un esempio per le nuove generazioni, che l’hanno conosciuta attraverso i racconti di nonni e genitori e anche attraverso ai social, come Alfredo Pio Arcero che l’ha scoperta «grazie alla sue battaglie per i diritti di tutti che lei condivideva anche su internet» racconta il 21enne. «La taggai in una storia di Instagram – prosegue Arcero – e lei mi rispose in maniera molto gentile facendomi anche gli auguri di Buon Natale. Era un’anima gentile, sensibile, divertente, ironica, intelligente...». Un elenco infinito di aggettivi che Alfredo Pio ripete commosso dietro ai suoi occhiali scuri. «Umile, sensibile e sempre pronta a dare consigli. Ci tenevo molto a essere qui. Una donna leggera, ma non superficiale» aggiunge Marco Bolsi che lavora nel mondo del cinema e ha qualche anno in più di Alfredo Pio. «Abbiamo perso una icona, non solo del cinema ma anche della lotta ai diritti di tutti» ribadisce Federica Ceddia che arriva da Torino e che ha conoscito l’attrice perchè «mia madre ne parlava sempre molto bene e allora mi sono incuriosita e ho scoperto la sua storia. Da lì mi sono appassionata anche io. Penso sia stata una donna straordinaria» conclude con un pizzico di malinconia.