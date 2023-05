Roma, il negozio cinese di Ostiense virale sui social: «Abbiamo tutto, risolviamo tutto»

Lo slogan arriva ai clienti che entrano nel loro An Megastore cinese come un fendente di Mike Tyson che ti stende: «Abbiamo tutto e risolviamo tutto». Sono centinaia i clienti che entrano nel loro negozio ogni giorno anche con richieste assurde e che con la “genialità” i loro proprietari Angela e Ale riescono sempre a risolvere. Il loro magazzino è stracolmo e loro consigliano, si trasformano in specialisti, diventano personal shopper, esperti in estetica e tanto altro, insomma soddisfano qualsiasi richiesta, dall’elettronica, all’abbigliamento all’intimo, all'oggestica, ai ricambi per auto e chi ne ha più ne metta. Una continua ricerca di oggetti introvabili e impossibili anche da immaginare.

Sono sui social, hanno migliaia di follower su ogni profilo, Facebook, Instagram, Tik Tok ed è qui che stanno spopolando con soli 104mila follower riescono a “sbancare” con oltre 4 milioni di mi piace. Dai video postati dai clienti alle gag per mostrare il loro "arsenale", in un video un cliente gli chiede i nani da giardino e Ale gli risponde troppo facile e glieli mostra, oppure di un’altra che chiede ad Angela un reggiseno e lei gli presenta un push up addirittura “massaggiante”, un altro gli chiede un gioco da tavolo e lui glielo presenta con Carlo Conti incorporato al centro, con “abbronzatura compresa”. Il negozio insomma è diventato il punto di ritrovo per grandi e piccoli dove trovare tutto a tutti e soprattutto a qualsiasi ora e tutti i giorni. I clienti entrano da An Megastore ed esordiscono “Angela di devi aiutare", "Ale so che avete tutto “me devi cercà na’ cosa”, alcuni scherzando li mettano alla prova, uno gli chiede un Aikido tigrato e lui pronto “ce l’ho” e si presenta con un cane vero. Ogni giorno (7 giorni su 7 dalle 8 alle 20) per i due proprietari con il sorriso inizia una nuova sfida, che cotinua per ore, ed è la stessa ogni giorno, trovare “la qualunque” per i propri clienti e non lasciarli andare via insoddisfatti e per adesso nessuno li ha mai messi in difficoltà. I video pubblicati per adesso sono centinaia di clienti che entrano nel negozio, si rivolgono ad Angela o ad Ale, chiedendo loro le cose più assurde che lo fanno balzare al primo posto dei negozi cinesi più forniti della Capitale ma che lo fanno spopolare anche sui social facendolo diventare un nuovo live streaming "cinese" di Alibaba tutto all'italiana.