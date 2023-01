Venerdì 6 Gennaio 2023, 19:20 - Ultimo aggiornamento: 20:09

Pienone in centro a Roma per la Befana e scattano gli accessi contingentati in metro e la chiusura della fermata Spagna. Dalle prime ore del pomeriggio si stanno registrando afflussi molto elevati di cittadini e turisti nelle zone centrali della città che hanno provocato chiusure stradali e deviazione dei servizi di superficie, impattando in maniera significativa anche sulle stazioni più centrali della Metro A. Atac ha attivato i dispositivi previsti in caso di grandi afflussi.

Personale della sicurezza aziendale è impegnato in attività di contingentamento degli accessi nella stazione Flaminio, dove sono stati indirizzati i viaggiatori dopo la chiusura della stazione Spagna, non più in grado di assorbire in condizioni di sicurezza il flusso straordinario di viaggiatori. Alle 19 anche l'annuncio sulla stazione Barberini: "Stiamo temporaneamente sospendendo la fermata dei treni per elevata affluenza" conferma Atac che sta dirottando i viggiatori alla stazione di piazzale Flaminio. Non senza proteste e polemiche dei viaggiatori che alla stazione Barberini stavano attendendo l'arrivo dei treni e sono stati costretti a uscire della stazione e cercare una soluzione alternative.

ASSALTO IN CENTRO

Da questa mattina i monumenti e le strade dello shopping nel centro della Capitale sono state prese d'assalto. La folla di romani e turisti è stata registrata dal Pantheon al Colosseo, ai Fori Imperiali fino a Piazza di Spagna. Traffico intenso si registra in viale del Muro Torto, sul Lungotevere tra Ponte Nenni e Ponte Palatino in entrambe le direzioni. Code e rallentamenti anche in via Crescenzio, via Cola di Rienzo e piazza Adriana. Disagi alla viabilità infine pure lungo la via Cristoforo Colombo, direzione centro, via Cassia e via Salaria.

#info #atac Stazione Barberini: stiamo temporaneamente sospendendo la fermata dei treni per elevata affluenza. Utilizzate la stazione Flaminio #roma — infoatac (@InfoAtac) January 6, 2023