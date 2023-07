Roma, i vecchi magazzini Mas diventano un'accademia di moda

A Roma nel quartiere Esquilino sorge una nuova Accademia di moda negli ex magazzini Mas. I grandi magazzini sono ormai chiusi da 7 anni ma sono stati per diverso tempo un punto di riferimento per chi voleva comprare vestiti economici. Adesso finalmente la struttura prenderà nuovamente vita con un progetto tutto nuovo. Sono già iniziati da settembre scorso infatti i lavori di ristrutturazione.

All'interno dell'edificio sarà istituita un'Accademia di Moda nella quale potranno studiare fino a 700 studenti sicuramente lo spazio non manca, la superficie Infatti è di circa 5000 metri quadri ed è composta da sei piani più il seminterrato.

Sarà tutto pronto già per l'anno accademico 2024-2025. Si è tenuta oggi la conferenza stampa all'interno del cantiere dove è stato effettuato anche un sopralluogo. A presenziare c'erano il sindaco Gualtieri, l'assessore ai grandi eventi e moda Alessandro Onorato, il presidente del Municipio 1 Lorenza Bonaccorsi, il CEO di re e Infrastrutture Azimut libera impresa Sgr Andrea Cornetti, il CEO di Accademia Costume & Moda Furio Francini e il presidente di Accademia Andrea Lupo Lazanzara. L'intero progetto è stato realizzato da Azimut libera impresa attraverso il fondo IPC esg pensato per le infrastrutture sociali. L'edificio Umbertino risale all'ottocento e si tratta dunque di uno stabile storico che finalmente verrà rivalorizzato con un'iniziativa che avrà un peso dal punto di vista sociale e culturale. Sarà un'ottima occasione per i giovani che vorranno cimentarsi in questo percorso.